Коронавирус

В Саратовской области от коронавируса умер 86-летний мужчина, об этом сегодня, 5 июля, сообщает региональный минздрав.

От осложнений коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончался 86-летний мужчина. Общее количество жертв инфекции за весь период эпидемии составило 5996 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 255 184 человека в регионе.

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