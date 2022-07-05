Коронавирус
В Саратовской области от коронавируса умер 86-летний мужчина, об этом сегодня, 5 июля, сообщает региональный минздрав.
От осложнений коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончался 86-летний мужчина. Общее количество жертв инфекции за весь период эпидемии составило 5996 саратовцев.
Напомним, всего коронавирусом заразились 255 184 человека в регионе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.