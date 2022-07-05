Роспотребнадзор

В саратовском детском лагере «Восход» выявили кишечную инфекцию. Об этмо сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства проводят расследование по факту выявления у воспитанников лагеря «Восход» в Саратове кишечной норовирусной инфекции.

— С целью организации и проведения противоэпидемических, профилактических мероприятий выданы предписания на проведение лабораторных исследований лиц, контактировавших с заболевшими, персонала пищеблока, проб пищевой продукции и смывов внешней среды, а также на проведение заключительной дезинфекции всей территории лагеря с контролем эффективности. За всеми воспитанниками и персоналом лагеря установлено медицинское наблюдение, — сообщает ведомство.

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