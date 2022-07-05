По словам Валерия Рашкина, он будет готовить кандидатов КПРФ к выборам

Валерий Рашкин

По словам Валерия Рашкина, КПРФ поручила ему курировать подготовку и участие кандидатов от партии в выборах в органы местного самоуправления в Москве. Об этом бывший депутат ГД сообщил корреспонденту ТАСС.

Рашкин также отметил, что по поручению партии может отправиться курировать подготовку к выборам и в других регионах, но на данный момент таких предложений не поступало.

Напомним, на днях Саратовский областной суд не разрешил Валерий Рашкину отправить в Саратовскую область лосиху в замен убитой им во время незаконной охоты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.