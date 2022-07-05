фото: архив КП

Молодая саратовчанка сдала автомобиль знакомого в металлолом без его ведома. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

В отдел полиции Заводского района Саратова обратился мужчина с заявлением о краже. 32-летний саратовец пояснил, что неизвестный завладел его автомобилем ВАЗ-21099, у которого были спущены колеса и отсутствовал аккумулятор. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже в отдел полиции была доставлена 22-летняя знакомая заявителя. Ранее несудимая девушка пояснила, что она она обратилась в пункт приема металлолома и сообщила, что хочет сдать автомобиль, который якобы принадлежит ее мужу.

Возбуждено уголовное дело, девушка находится под подпиской о невыезде.

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