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Общество5 июля 2022 7:59

Тысячи жителей Саратова остались без холодной воды

В Саратове отключили воду в двух поселках
Наталия Калинина
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Сегодня утром, 4 июля, в Саратове отключили воду в двух поселках. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ведутся работы на водопроводных коммуникациях в поселках Северный и Елшанка. На их время без воды до 18:00 остались жители поселка Северный.

Абоненты на улица Операторская, Газопромысловая, Буровая и Московские проезды остались без холодной воды до 20:00.

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