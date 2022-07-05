Тысячи жителей Саратова остались без холодной воды

фото: Архив КП

Сегодня утром, 4 июля, в Саратове отключили воду в двух поселках. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ведутся работы на водопроводных коммуникациях в поселках Северный и Елшанка. На их время без воды до 18:00 остались жители поселка Северный.

Абоненты на улица Операторская, Газопромысловая, Буровая и Московские проезды остались без холодной воды до 20:00.

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