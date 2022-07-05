фото: СУ СКР

Виновного в падении стены дома на Рахова прораба осудили на 2 года. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с 1 по 13 декабря 2021 года бригада работников осуществляла снос аварийного дома №130/75 по улице Рахова по муниципальному контракту. Работы проводились с нарушениями требований проекта по сносу объекта капстроительства и нормативно-технических документов.

Напомним, днем, 13 декабря 2021 года, 44-летний мужчина находился в салоне авто KIA Sportage, припаркованным рядом с домом, где велись работы, ответственным за безопасное проведение которых был прораб.

Из-за допущенных нарушений правил безопасности стена дома обрушилась на тротуар и проезжую часть. Автомобиль был поврежден, а мужчина, находившейся в салоне получил открытую черепно-мозговую травму.

Суд назначил прорабу наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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