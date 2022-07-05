Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проконтролировал ход работ по ремонту моста в Аткарске. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Вчера, 4 июля, врио главы региона Роман Бусаргин обсудил с жителями Аткарска ход работ по ремонту моста через реку Аткара. Ремонт ведется на транзитной дороге у въезда в город. В планах отремонтировать путепровод через железную дорогу.

Стоимость ремонта – 58 млн. рублей. Работы на объекте планируют завершить к октябрю, на путепроводе – в ноябре.

— После того, как при поддержке Вячеслава Володина многие региональные трассы стали федеральными, у нас появились дополнительные средства. Мы приняли решение забрать транзитную дорогу в Аткарске на областной уровень. Приступили к восстановлению аварийных сооружений. На мосту через р. Аткара меняется основание, в результате получим практически новый мост к октябрю - сказал Роман Бусаргин.

Кроме того, до конца года запланирован ремонт дороги «Аткарск-Песчанка», о плохом состоянии которой было сказано на Прямой линии с Романом Бусаргиным. Дорога протяженностью 38 километров соединяет 8 населенных пунктов. На ремонт дороги выделено 480 млн. рублей.

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