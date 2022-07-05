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Общество5 июля 2022 7:35

В Саратове установили десять беседок для отдыха горожан

Благоустройство Кумысной поляны продолжается
Наталия Калинина

В Саратове установили десять беседок для отдыха горожан. По поручению Романа Бусаргина на Кумысной поляне сделали новые беседки для отдыха.

Всего в парке установлено 10 больших деревянных беседок. Их заказали в лесхозах области. В беседках есть столы и лавочки для развлечений на природе.

Первых посетителей беседки начнут принимать с 11 завтра, 6 июля. Открытие состоится на центральной площадке возле детского лагеря «Березка».

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