В Саратове установили десять беседок для отдыха горожан. По поручению Романа Бусаргина на Кумысной поляне сделали новые беседки для отдыха.

Всего в парке установлено 10 больших деревянных беседок. Их заказали в лесхозах области. В беседках есть столы и лавочки для развлечений на природе.

Первых посетителей беседки начнут принимать с 11 завтра, 6 июля. Открытие состоится на центральной площадке возле детского лагеря «Березка».

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