фото: ГИБДД

Лихач без прав был задержан после погони на окраине Саратова. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Гагаринском районе Саратова инспекторами ДПС после погони был задержан лихач без прав.

Водитель совершал опасные маневры и пытался оторваться от полицейских. На предупреждения сотрудников не реагировал. После неудачных попыток оторваться и угрозе применения сотрудниками ГИБДД табельного оружия лихач остановился возле одного из домов по улице Лесопарковая.

У 23-летнего молодого человека нет и не было водительского удостоверения, что и стало причиной неповиновения. Составлены административные протоколы.

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