фото: ГИБДД

В аварии в Заводском районе пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Вчера, 4 июля, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием двух иномарок.

Примерно в 17:20 напротив д. 23 по ул. Ново-астраханское шоссе столкнулись Kia Rio с 48-леним мужчиной за рулем и Peugeot 107, за рулем которого находилась женщина 45 лет.

В результате столкновения травмы получили водитель Peugeot и пассажиры Kia - парень и девушка 19 и 20 лет соответственно. Пострадавшие госпитализированы.

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