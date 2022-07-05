фото: ГИБДД
В Татищево столкнулись мотоциклист и иномарка. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Вчера, 4 июля в Татищево произошла авария с участием мотоцикла и легкового авто.
Примерно в 13:55 рядом с домом №28 по улице Крупской столкнулись мотоцикл Roker, за рулем которого находился 30-летний мужчина и Renault Sandero с 52-летним водителем.
Водитель мотоцикла с травмами попал в больницу.
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