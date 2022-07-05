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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 54 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

По данным на сегодня, 5 июля, за сутки у 54 саратовцев выявили COVID-19. Больше всего заболевших выявлено в возрастной категории 65 и старше - 18 случаев за сутки. Общее количество заболевших в области с начала пандемии составляет 255 184 человека.

Всего в регионе выздоровело 248 473 человека, из которых 80 - за прошедшие сутки. На данный момент на стационарном лечении находятся 151 жителя области, еще 565 лечатся дома.

Не выявлено случаев пневмонии, все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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