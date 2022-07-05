Кадр с видео очевидца
Жители Юбилейного помогли утятам попасть к пруду. Об этом стало известно из социальных сетей.
Очередной раз жители Саратова встретили в городской черте заблудившихся уток. На этот раз семья утят была замечена на Усть-Курдюмской 11. В городском сообществе «Типичный Юбилейный» подписчик поделился роликом, где Роман Васильев вместе с своими знакомыми ловит утят рядом с подвалом и клумбой и сажает их в пластмассовую емкость.
— Отвезли на Монахов пруд, - сообщил в комментариях Васильев.
— Молодцы.Каждый год уточки высиживают на суше утят ,а потом утята стремятся к воде ,а на пути настроили преград, - пишут в комментариях саратовцы. Напомним, ранее утке с утятами помогли в Заводском районе перейти дорогу.
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