фото: СУ СКР

В Саратовской области ранее судимый мужчина проведет 9 лет в колонии за убийство собутыльника. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Судом и следствием установлено, что 17 ноября 2021 года в районе 22 часов в селе Рыбушка в доме для рабочих фермы двое работников хозяйства выпивали.

Злоупотребив алкоголем, 61-летний сторож, начал оскорблять 47-летнего бригадира. Разозлившись на поведение собутыльника, ранее судимый 47-летний мужчина схватил нож и нанес ему удар в область ключицы. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Убийца скрылся. Утром следующего дня тело потерпевшего обнаружил водитель фермы.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима.

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