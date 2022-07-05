В Саратове пропал 22-летний Владислав Панков

Лиза Алерт Саратов

Волонтеры в Саратове ищут пропавшего 22-летнего худого парня. Об этом сообщается в группе «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Пропал 22-летний Владислав Панков, его ищут с 1 марта 2022 года. Рост пропавшего составляет 174 сантиметра, он худощавого телосложения, имеет темно-каштановые волосы и каре-зеленые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, темно-синий спортивный костюм, черные ботинки и черная шапка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32 инфорг Анна (Savanna111).

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