Сегодня, 5 июля, в Саратове установилась спокойная и нежаркая погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +15 с утра до +20 в разгар дня. На небе заметны легкие облака, к вечеру они станут плотнее. Дует легкий ветер северной четверти, отдельные порывы которого достигают 10 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует ветер северной четверти со скоростью 5 – 10 м/с. С утра будет от 8 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется, но не сильно: от 21 до 26 градусов.

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