На Новой Набережной откроется летний кинотеатр – там покажут «Волга-Волга»

Волга-Волга
В Саратове на Новой Набережной откроется летний кинотеатр. Открытие состоится в 19.00. Приглашаются все желающие старше 12 лет.
Первым фильмом, который там покажут станет лента «Волга-Волга». Здание летнего кинотеатра под открытым небом расположено на пересечении Новой Набережной и улицы Шелковичная.
В летнем кинотеатре есть буфет, кафе и смотровая площадка, а также отдельно стоящий пункт гигиены с комнатой матери и ребенка.
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