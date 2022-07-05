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Общество5 июля 2022 3:34

На Новой Набережной откроется летний кинотеатр – там покажут «Волга-Волга»

В Саратове откроется новый летний кинотеатр на набережной
Наталия Калинина
Волга-Волга

Волга-Волга

В Саратове на Новой Набережной откроется летний кинотеатр. Открытие состоится в 19.00. Приглашаются все желающие старше 12 лет.

Первым фильмом, который там покажут станет лента «Волга-Волга». Здание летнего кинотеатра под открытым небом расположено на пересечении Новой Набережной и улицы Шелковичная.

В летнем кинотеатре есть буфет, кафе и смотровая площадка, а также отдельно стоящий пункт гигиены с комнатой матери и ребенка.

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