В Воскресенском районе при столкновении двух катеров пострадал мужчина

Понадобилась "скорая"

В Воскресенском районе Саратовской области при столкновении двух катеров пострадал мужчина, об этом сегодня, 4 июля, сообщили в облМЧС.

На Волге столкнулись два маломерных судна: Прогресс-2 и Кайман 300. Мужчина, находившийся на одном из катеров, получил травмы. Он был доставлен на берег и передан бригаде скорой помощи. По предварительным данным, кто-то из судоводителей мог превысить скорость.

Фото: МЧС

- Это первое происшествие на воде с маломерным судном в 2022 году, - рассказал начальник Центра ГИМС по Саратовской области Владимир Бабин.

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