В Ртищево появятся красивый сквер и три спортивные площадки

Дом культуры
Роман Бусаргин осмотрел несколько объектов в Ртищевском районе и рассказал о его развитии. Планы по развитию муниципалитета врио губернатора обсудил с жителями.
В селе Макарово по федеральной программе запланирован капитальный ремонт дома культуры.
В Ртищево возникли проблемы с благоустройством Центрального сквера. Его проект стал победителем Всероссийского конкурса и получил грант на 83 миллиона рублей.
- Уже июль, но в парке только начали демонтажные работы. Потребовал от главы района ускорить работу подрядчика. Необходимо открыть сквер 1 сентября, - отметил Бусаргин.
В прошлом году благодаря поддержке Вячеслава Володина в Ртищево начали ремонт тротуаров. Из внебюджетных источников привлекли 30 миллионов рублей. Сейчас идет поиск средств на создание трех современных спортивных площадок.
Глава района вместе с жителями решат, где удобнее всего будет разместить эти объекты.
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