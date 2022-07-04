В Александрово-гайском районе ураган унес крышу школы

Повреждение в школе

В Александрово-гайском районе Саратовской области сильный ураганный ветер частично снес крышу школы. Об этом сообщает правительство области сегодня, 4 июля.

Инцидент произошел в селе Луков Кордон. Пострадала кровля местной школы. Площадь повреждения составила более 600 квадратных метров.

Региональное министерство образования совместно с районной властью готовит предложения по восстановлению крыши. Соответствующее поручение им выдал Роман Бусаргин.

- К 1 сентября в учреждении должны стартовать занятия, - отметил Роман Бусаргин.

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