фото: архив КП
В Саратове в частном доме сгорели двое мужчин. Об этом сообщает официальный представитель ГУ МЧС по Саратовской области.
Сегодня, 4 июля, в 17:16 в Саратове на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании частного кирпичного дома по адресу Мясницкая, 12. На тушение пожара выехало два расчета, в 17:36 пожар был локализирован и ликвидирован на площади в 40 квадратных метров.
При тушении были обнаружены двое погибших мужчин. Причины пожара устанавливаются.
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