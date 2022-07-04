фото: архив КП

В Саратове в частном доме сгорели двое мужчин. Об этом сообщает официальный представитель ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 4 июля, в 17:16 в Саратове на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании частного кирпичного дома по адресу Мясницкая, 12. На тушение пожара выехало два расчета, в 17:36 пожар был локализирован и ликвидирован на площади в 40 квадратных метров.

При тушении были обнаружены двое погибших мужчин. Причины пожара устанавливаются.

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