Фото очевидцев

В Саратовской области подсчитывают побитый градом урожай. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Напомним, 1 июля в Саратовской области бушевали сильные грозы с ливнями, в ряде районов - Татищевский, Саратовский, Калининский, Петровский, Краснокутский, Балаковский, Советский прошел град, повредив различные сельхозкультуры.

— Производится обследование сельскохозяйственных культур с целью уточнения площади пострадавших посевов и размеров причиненного ущерб», - уточнил заместитель министра Александр Зайцев.

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