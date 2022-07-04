Фото очевидцев
В Саратовской области подсчитывают побитый градом урожай. Об этом сообщает региональный минсельхоз.
Напомним, 1 июля в Саратовской области бушевали сильные грозы с ливнями, в ряде районов - Татищевский, Саратовский, Калининский, Петровский, Краснокутский, Балаковский, Советский прошел град, повредив различные сельхозкультуры.
— Производится обследование сельскохозяйственных культур с целью уточнения площади пострадавших посевов и размеров причиненного ущерб», - уточнил заместитель министра Александр Зайцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.