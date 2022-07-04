Скончался глава администрации Озинского муниципального образования Денис Богданов

Денис Богданов
Скоропостижно скончался глава Озинского муниципального образования Денис Богданов, о чем сообщила администрация муниципалитета. Покойному было всего 43 года.
Денис Николаевич родился в поселке Озинки. После озинской школы он учился в Московском государственном университете коммерции. Затем вернулся и работал на железнодорожной станции Озинки и преподавал в Озинском лицее строительных технологий.
В сентябре 2021 года Денис Богданов был избран депутатом Совета Озинского МО, а в ноябре 2021 года стал главной администрации Озинского муниципального образования. У покойного остались жена и двое детей. Администрация выражает соболезнования родными и близким.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.