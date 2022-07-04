В Саратовской области возбуждено дело о мошенничестве при исполнении нацпроекта

Мошенничество в Саратовской области

В Саратовской области возбуждено дело о мошенничестве при исполнении федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», об этом сообщает региональная прокуратура сегодня, 4 июля.

Территориальный центр занятости в Красноармейске направил в автомобилестроительный колледж - филиал ФГБОУ «РАНХиГС при Президенте РФ» на обучение 35 граждан предпенсионного возраста, которых должны были обучить обращению с компьютерной техникой.

После проведения проверки выяснилось, что семь участников программы прошли курс фиктивно. Мера социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография» не была оказана. 158 тысяч рублей, выделенные центру по профессиональной подготовке были потрачены не на то, что нужно.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Результаты расследования взяты на контроль прокуратурой области.

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