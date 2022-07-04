фото: Архив КП

Саратовец представлялся «Олесей» и выкачивал из друга деньги на ремонт машины. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в марте 2022 года 32-летнему уроженцу Саратова срочно понадобились деньги на ремонт машины. Мужчина выбрал достаточно нестандартный метод заработка. Он написал своему приятелю с неизвестного номера в мессенджере предложение познакомиться, представившись Олесей. Предприимчивый саратовец прикрепил фотографии, скачанные из интернета и предложил от имени «Олеси» интим-услуги за предоплату.

Потерпевший, посоветовавшись с подозреваемым, перевел деньги. «Олеся» перенесла встречу несколько раз, продолжая просить деньги. Подозреваемый попросил доверчивого саратовца спросить, сможет ли девушка привести еще и подругу, на что Олеся согласилась, но время встречи переносила, а затем пригрозила полицией, и потребовала возмещения морального ущерба в 10 тысяч рублей.

Потерпевший вновь посоветовался с другом, который предложил «решить вопрос» с девушкой за 20 тысяч рублей. Доверчивый саратовец перевел 3 тысячи рублей сначала Олесе, а затем обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Саратовца, так желавшего за счет чужих средств починить машину, осудили на год условно.

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