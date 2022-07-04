Сегодня, 4 июля, в Саратове троллейбусы встали из-за ДТП, об этом сообщается в группе «Саратовский городской электрический транспорт» ВКонтакте.

Было прервано движение трамваев №№3, 9, 10 и 11, а также троллейбусов №16. Причиной сбоя послужило ДТП, которое случилось на пересечении улиц Советская и Рахова по пути в Мирный переулок.

Такси столкнулось с трамваем №3. Обошлось без пострадавших, как сообщили в ГИБДД.

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