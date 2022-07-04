Михаил Исаев поручил создать резервные бригады для устранений последствий дождя

Михаил Исаев на совещании

Михаил Исаев поручил создать резервные бригады в МУП «Водосток» для устранений последствий дождя. Об этом он заявил сегодня, 4 июля, в ходе оперативного совещания.

В рамках встречи глава Саратова также поручил внимательно проработать каждое обращение жителей, озвученное на прямой линии Романа Бусаргина, которая прошла на днях.

Районным администрациям поучено ускорить обустройство контейнерных площадок. На это уже было выделено финансирование.

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