В Новобурасском районе мужчина и женщина средних лет пострадали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 3 июля, в Новобурасском районе Саратовской области мужчина и женщина средних лет пострадали в ДТП.

Авария была зафиксирована в 17:10 на 25 километре трассы Озерки-Леляевка. ВАЗ-21053, за рулем которого был 60-летний мужчина, столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем которого находился 62-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ-21053 и его 70-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.