Инфографика подготовлена РИА Новости

Саратовская область заняла 55 место по качеству дорог в России. Об этом стало известно из исследования экспертов «РИА Новости».

Согласно исследованию, Саратовская область занимает 55 место в России и восьмое в Приволжском Федеральном округе по проценту дорог, соответствующих нормативам. Доля таковых дорог составляет 43 процента. А по плотности трасс с твердым покрытием регион расположился на 48 строчке.

На первой странице рейтинга ожидаемо Москва, где доля составляет 97,5 процента, а плотность асфальтированных дорог - 2584,9 км. Замыкает таблицу Архангельская область с всего лишь 10,3 процента нормативных дорог.