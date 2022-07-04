Отключение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 июля, в трех районах Саратова отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

В Елшанке идут работы по адресу Газопромысловая,6, из-за них до 20:00 отключили подачу воды для абонентов на улицах Операторская; Газопромысловая; Буровая, а также 10 и 12 Московских проездов.

В Заводском районе идет ремонт труб по адресу Ново-Астраханское шоссе, 53. Подачу воды отключили по адресам Ново-Астраханская, 28,30; Ново-Астраханское шоссе, 53-63. Здесь и в Елшанке восстановить подачу воды обещают к 20:00.

В Кировском районе ремонт линии водопровода проводится по адресу Зарубина, 170. До полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Кутякова (от Горького до Радищева), Горького (от Кутякова до Радищева), Зарубина (от Университетской до Горького).

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