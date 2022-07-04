Пиявки

Саратовские ученые предлагают лечить последствия коронавируса пиявками. Всего разработано пять новых видов косметической продукции на основе медицинской пиявки.

Основным продуктом научно-внедренческой фирмы «Гируд И.Н.», расположенной в Балаково, является медицинская пиявка. Препарат из пиявки, а также сама живая медицинская пиявка должны стать эффективными средствами от последствий COVID-19, так как помогают при поражениях кровеносной системы, легких и склонности к образованию тромбов.

Московские компании ООО «Биотехфарм», «Компания «ИРБИС» и «Фармпростор» уже заинтересовались произведенными в Саратовской области капсулами «Пиявит».

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