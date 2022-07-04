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Происшествия4 июля 2022 11:47

В Красноармейске маленький мальчик провалился в канализационный колодец

Пострадавший в больнице
Наталия Калинина
Пострадавший в больнице

Пострадавший в больнице

Фото: Николай ХИЖНЯК

Сегодня, 4 июля, в Красноармейске маленький мальчик провалился в канализационный колодец. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел в первом микрорайоне города. Девятилетний мальчик упал в открытый канализационный колодец.

Фельдшерская бригада доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь, - сообщает ведомство.

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