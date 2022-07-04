В Саратовской области разрешено купаться на 31 пляже

Вода открыта
В Саратовской области на сегодня, 4 июля, разрешено купаться на 31 пляже. Об этом сообщает региональное управление обеспечения безопасности жизни населения.
В Саратове открыты «Пляж покорителей Волги», городской пляж на острове «Покровские пески», а также пляж базы отдыха «СГАУ им. Вавилова».
В Энгельсе действуют городской пляж «Парус» и городской центральный пляж, а также пляж детского лагеря «Олимпиец». В Энгельсском районе можно искупаться в селе Подстепное – «Юрист», в поселке Лесной на базах отдыха «Чайка», «Бодрость» и «Волжино».
Городские пляжи Балакова работают в 1 микрорайоне на левом и правом берегах, и в 7 микрорайоне. За городом можно отдохнуть на пляжах ДОЦ «Ласточка» (хутор Калиниха) и «Салют» (село Плеханы).
В Вольске и Хвалынске открыты городские пляжи, в Хвалынском районе – пляж парк-отеля «Хвалынский»; в Базарном Карабулаке можно посетить муниципальный пляж и центральный пруд.
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