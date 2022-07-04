Фото: ГИБДД
Сегодня, 4 июля, в Саратове сбитый иномаркой мужчина отлетел под автобус, об этом сообщило ГИБДД города Саратова.
По предварительным данным, авария произошла в 10.30 напротив дома № 44 по улице Шехурдина. Автомобиль Toyota с 39-летним водителем столкнулся с Kia, за рулем которой сидел 55-летний мужчина. От удара Kia отлетела в сторону и зацепила 27-летнего пешехода. Парень попал под автобус.
С травмами пострадавший доставлен в больницу.
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