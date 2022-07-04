Елена Салеева

Саратовский областной суд оставил в силе приговоры Салеевой и Краснову. Информация об этом появилась сегодня, 4 июля, на сайте областного суда.

Елена Салеева и Андрей Краснов работали в городском комитете по управлению имуществом. Чиновники были задержаны за взятку в 2019 году. Сумма взяток составила 17 миллионов рублей, получили деньги чиновники от застройщиков Черновой и Абасова за разрешение на постройку многоэтажных домов на муниципальной земле.

Свидетели, Абасов и Чернова, неоднократно меняли свои показания, а никаких других доказательств вины экс-госслужащих не было, поэтому 22 апреля 2021 года суд оправдал

Краснова и Салееву в 2021 году, но прокуратура обжаловала это решение в областном суде. Дело рассмотрели заново в Волжском суде. Оправдательный приговор чиновникам отменили и приговорили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно

Осужденные с приговором не согласились и обжаловали его. Областной суд решил приговор не менять.

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