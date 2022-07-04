Погода в Саратове

Потепление доберется до Саратовской области к концу недели. Таковы данные регионального гидрометцентра на период с 5 по 10 июля.

В большинстве районов Саратовской области дождей в это время не будет. В регионе установится переменная облачность. Ветер дует слабый, со скоростью от 1 и 6 до 6 и 11 м/с.

В регионе потеплеет только во второй половине недели. Ночью температура поднимется до +11 градусов, а днем колеблется от +24 до +33 градусов.

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