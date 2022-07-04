В центре Саратова горит памятник культурного наследия

Фото: МЧС

Сегодня, 4 июля, в Саратове загорелся четырехэтажный дом на Вольской. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар был зарегистрировано по адресу Вольская, 57. Там расположен четырехэтажный дом 40-х годов постройки. Это деревянный, обложенный кирпичом дом, признанный объектом культурного наследия. Очаг располагался в квартире на третьем этаже. Его площадь составила 10 квадратных метров.

В 14.33 возгорание было ликвидировано. На место выезжали три расчета. Больше фото в нашем Телеграм-канале.

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