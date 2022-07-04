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Общество4 июля 2022 10:47

В Заводском районе Саратова мусорку захватили крысы

«Скоро крысы вынесут не только мусорку, но и жильцов»
Евгений Бадиков
фото очевидца

фото очевидца

В Заводском районе Саратова мусорку захватили крысы. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 4 июля, в городском сообществе «Подслушано Саратов» появилась публикация возмущенного подписчика. На видео, которое было выложено одним из участников сообщества видно множество крыс, бегающих по мусорке во дворе дома на Барнаульской, 26.

Автор возмущается бездействием УК «Техстрой».

—Скоро крысы вынесут не только мусорку, но и жильцов, - пишет очевидец.

В комментариях саратовцы призвали менять управляющую компанию и идти в суд.

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