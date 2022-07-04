Саратовец осужден за растление девочек из Омска

Саратовец осужден за растление девочек из Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

С апреля по декабрь 2016 года житель Саратова в сети общался с девочками от 12 до 15 лет и предлагал им отправлять ему свои интимные фотографии и сам высылал им снимки сексуального характера. Получив компрометирующие снимки, он начинал шантажировать детей.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 года по заявлению мамы одной из потерпевших, рассказавшей ей о переписке с мужчиной. Педофила долго не могли вычислить, однако мужчина был задержан и осужден. Суд приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.