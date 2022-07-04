Роман Бусаргин рассказал о системе оценки эффективности зампредов и министров

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале рассказал о системе оценки эффективности зампредов и министров.

- Руководители органов исполнительной власти будут нести персональную ответственность за средний уровень зарплат в той сфере, за которую отвечают.

Уровень зарплаты зампредов и министров будет зависеть от выполнения показателей (KPI). Объем инвестиций, реализация национальных проектов и государственных программ также будет играть роль, - рассказал врио губернатора.

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