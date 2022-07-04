В Кировском районе двое мужчин и двое женщин попали в больницу после ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 3 июля, в аварии в Кировском районе Саратова пострадали четыре человека, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 2:29 возле дома № 72 на улице Кутякова. «Лада Приора», за рулем которой был 45-летний мужчина, столкнулась с Toyota, которой управляла 26-летняя девушка.

В результате ДТП в больницу попали четыре человека: 30-летний молодой человек и 27-летняя девушка из «Приоры», а также 27-летний парень и 28-летняя девушка из автомобиля Toyota.

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