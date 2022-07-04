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Общество4 июля 2022 8:42

Новым министром инвестиций Саратовской области стал Александр Марченко

Бусаргин поручил вновь созданному министерству ряд задач
Евгений Бадиков
Александр Марченко

Александр Марченко

Новым министром инвестиций Саратовской области стал Александр Марченко. Об этом сообщает правительство области.

Сегодня, 4 июля, Роман Бусаргин на ПДС с руководством правительства региона представил нового министра инвестиционной политики Александра Марченко. Постановление о назначении на должность было подписано сегодня. Новое министерство инвестиционной политики было создано в рамках изменения структуры Правительства.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поставил перед министерством ряд задач - войти в первую десятку в рейтинге агентства стратегических инициатив, привлекать федеральные институты инвестирования, разработать новые меры поддержки инвесторов.

— Все министерства и ведомства прошу оказывать поддержку, потому что эти вопросы связаны: в медицине, информатизации, жилищно-коммунальном хозяйстве и других направлениях, - сказал Роман Бусаргин.

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