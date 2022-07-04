Александр Марченко

Новым министром инвестиций Саратовской области стал Александр Марченко. Об этом сообщает правительство области.

Сегодня, 4 июля, Роман Бусаргин на ПДС с руководством правительства региона представил нового министра инвестиционной политики Александра Марченко. Постановление о назначении на должность было подписано сегодня. Новое министерство инвестиционной политики было создано в рамках изменения структуры Правительства.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поставил перед министерством ряд задач - войти в первую десятку в рейтинге агентства стратегических инициатив, привлекать федеральные институты инвестирования, разработать новые меры поддержки инвесторов.

— Все министерства и ведомства прошу оказывать поддержку, потому что эти вопросы связаны: в медицине, информатизации, жилищно-коммунальном хозяйстве и других направлениях, - сказал Роман Бусаргин.

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