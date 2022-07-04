В Волжском районе объявили эвакуацию из детских садов

Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 июля, в Волжском районе Саратова объявили эвакуацию из детей и сотрудников из детских садов.

- В дошкольных образовательных учреждениях Волжского района проводятся мероприятия экстренных служб по обследованию зданий, - сообщает городская администрация.

Малышей выводят в ближайшие социальные организации. Там они пробудут, пока не придут с работы родители или окончания мероприятий спецслужб.

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