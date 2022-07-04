фото: Пресс-служба прокуратуры

На территории национального парка «Хвалынский» опрокинулась фура с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

По данным прокуратуры Хвалынска, 2 июля, в 6:50 водитель автоцистерны, принадлежащей ООО «Росттранс-Самара» не справился с управлением на мокрой дороге и опрокинулся. В результате аварии 3 тонны нефтепродуктов вылились в почву.

Сотрудники Росприроднадзора изъяли пробы грунта, оценили нанесенный ущерб и выписали предписание об устранении допущенного разлива нефтепродуктов.

Ликвидация последствий находится на контроле у прокуратуры города.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.