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Общество4 июля 2022 7:58

На территории национального парка «Хвалынский» опрокинулась фура с нефтепродуктами

В результате аварии 3 тонны нефтепродуктов вылились в почву
Евгений Бадиков
фото: Пресс-служба прокуратуры

фото: Пресс-служба прокуратуры

На территории национального парка «Хвалынский» опрокинулась фура с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

По данным прокуратуры Хвалынска, 2 июля, в 6:50 водитель автоцистерны, принадлежащей ООО «Росттранс-Самара» не справился с управлением на мокрой дороге и опрокинулся. В результате аварии 3 тонны нефтепродуктов вылились в почву.

Сотрудники Росприроднадзора изъяли пробы грунта, оценили нанесенный ущерб и выписали предписание об устранении допущенного разлива нефтепродуктов.

Ликвидация последствий находится на контроле у прокуратуры города.

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