Фото: ГАУЗ «ЭГКБ №1»

Энгельсские хирурги удалили пациентке опухоль весом более 3 килограммов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Перинатального центра ГАУЗ «ЭГКБ №1».

20 июня энгельсские хирурги гинекологического отделения провели удаление миомы матки пациентке, которая поступила в экстренном порядке. Доктора рассказали, что опухоль разрослась до огромных размеров - вес более 3 кг и размеры 20x30 см.

Операция длилась более 3,5 часов из-за осложнений после предыдущих операций. Была проведена комплексная реабилитационная терапия, после которой пациентка в удовлетворительном состоянии выписана домой.

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