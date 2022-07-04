фото: ГИБДД

Женщина за рулем «Калины» сбила пятилетнего мальчика в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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По данным ведомства, вчера, 3 июня, в Энгельсе, рядом с домом №95б на проспекте Энгельса 47-летняя женщина за рулем «Лады Калины» не пропустила на пешеходном переходе маму с ребенком, которые переходили дорогу слева направо.

Женщина допустила наезд на пятилетнего мальчика, ребенок доставлен в больницу.

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