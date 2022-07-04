фото: ГИБДД

В Ленинском районе подросток попал под колеса Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера вечером, 3 июля, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП.

В 19:20 напротив дома по адресу Топольчанская, 1 15-летний подросток находился на проезжей части и попал под колеса Hyundai Creta с 34-летним мужчиной за рулем.

По данным ведомства, подросток был на дороге «без цели перехода». Мальчик госпитализирован.

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