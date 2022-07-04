Фото из соцсетей

Заброшенный бассейн в Солнечном облюбовали саратовские подростки. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Солнечный Саратов» появилась публикация от одного из подписчиков, который и обратил внимание на заброшенное здание между 55-ой школой и детским садом №158. Автор замечал на нем играющих детей и просил собственников и администрацию обратить внимание.

— С тех пор как переехал в Солнечный, для меня до сих пор загадка, что это за здание и почему оно заброшенно. Если знаете, пишите в комментах, - пишет автор поста.

В комментариях саратовцы рассказали, что это заброшенный 20 лет назад бассейн школы №55, с которого уже в 2015 году падал ребенок. Собственник разорился, по словам одного из комментаторов, и сроки возобновления стройки неизвестны.

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