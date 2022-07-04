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Общество4 июля 2022 6:24

В центре Саратова перекрыли движение автомобилей и троллейбусов

Коммунальщики продлили работы в Саратове
Наталия Калинина
Перекрытие движения

Перекрытие движения

Сегодня, 4 июля, в Волжском районе Саратова перекрыли движение до утра. Об этом сообщает ООО «КВС».

На тепловых сетях по улице Григорьева продолжается ремонт. В связи с продлением работ на участке дороги от Лермонтова до Чернышевского запрещено движение машин и временно прекращена работа троллейбусных маршрутов № 2 и № 2А.

Ограничение началось 2 июля и было продлено до 8.00 завтра, 5 июля.

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