На сегодня, 4 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 57 человек. Всего в регионе зарегистрировано 255 130 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 248 393 человека за сутки — 47. В стационарах остаются 145 человек, на амбулаторном лечении — 597.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 7-14 лет — 1;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 14;

- 50-64 лет — 13;

- 65 и старше — 13.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ — 57.

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