На сегодня, 4 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 57 человек. Всего в регионе зарегистрировано 255 130 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 248 393 человека за сутки — 47. В стационарах остаются 145 человек, на амбулаторном лечении — 597.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 4;
- 7-14 лет — 1;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 11;
- 30-49 лет — 14;
- 50-64 лет — 13;
- 65 и старше — 13.
Все зараженные поступили с признаками ОРВИ — 57.
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